"Впевнений, буде змістовно". Зеленський розповів, чого очікувати від візиту до Канади

Під час візиту президент Володимира Зеленського до Канади, очікуються його переговори з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо щодо реалізації Формули миру й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час зустрічі з Трюдо, Володимир Зеленський порушить питання: оборонної співпраці;

реалізації Формули миру. Очікується підписання важливих двосторонніх документів, які посилять економічні зв'язки Канади й України. Зокрема президент: зустрінеться із генерал-губернатором Канади;

виступить у парламенті;

поспілкується з парламентарями, а також канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок й українцями.

"Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку", - написав президент. Візит до Канади Сьогодні зранку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив зустріч із президентом України. Згідно з даними канадського уряду, сторони обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України.