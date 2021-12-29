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Впервые над востоком Украины: появились новые подробности полета самолетов-разведчиков США

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 21:50
Впервые над востоком Украины: появились новые подробности полета самолетов-разведчиков США Фото: самолет E-8C (JSTARS) ВВС США (flickr.com/117863086@N06)
Автор: Валерия Полищук

27 декабря над восточной Украиной впервые пролетел самолет E-8C (JSTARS) Военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Он совместно с самолетом разведки RC-135V собирал информацию о ситуации на земле.

Об этом заявил представитель Европейского командования США подполковник Русс Вулфкил, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, Соединенные Штаты регулярно используют самолеты в Черноморском регионе для поддержки различных разведывательных целей США и коалиции.

При этом он добавил, что американские самолеты-разведчики совершили полет с разрешения правительства Украины, и хотя точный маршрут не был раскрыт, они держались подальше от Донбасса.

По словам подполковника, датчики самолета E-8C могут собирать разведданные о военных передвижениях на земле, потенциально по обе стороны границы, не входя в спорные районы или воздушное пространство России.

Бортовая антенна с углом обзора 120 градусов может охватывать почти 20 тысяч квадратных миль для мониторинга наземных перемещений и может также обнаруживать самолеты.

Напомним, ранее сообщалось, что два самолета-разведчика США пролетели над Украиной, чтобы отследить перемещение российских войск у границ Украины.

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