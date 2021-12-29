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Вперше над сходом України: з'явилися нові подробиці польоту літаків-розвідників США

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Середа 29 грудня 2021 21:50
Вперше над сходом України: з'явилися нові подробиці польоту літаків-розвідників США Фото: літак E-8C (JSTARS) ВПС США (flickr.com/117863086@N06)
Автор: Валерія Поліщук

27 Грудня над Східною Україною вперше пролетів літак E-8C (JSTARS) Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів. Він спільно з літаком розвідки RC-135v збирав інформацію про ситуацію на землі.

Про це заявив представник Європейського командування США підполковник Русс Вулфкіл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, Сполучені Штати регулярно використовують літаки в Чорноморському регіоні для підтримки різних розвідувальних цілей США і коаліції.

При цьому він додав, що американські літаки-розвідники здійснили політ з дозволу Уряду України, і хоча точний маршрут не був розкритий, вони трималися подалі від Донбасу.

За словами підполковника, датчики літака E-8C можуть збирати розвіддані про військові пересування на землі, потенційно по обидва боки кордону, не входячи в спірні райони або повітряний простір Росії.

Бортова антена з кутом огляду 120 градусів може охоплювати майже 20 тисяч квадратних миль для моніторингу наземних переміщень і може також виявляти літаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два літаки-розвідники США пролетіли над Україною, щоб відстежити переміщення російських військ біля кордонів України.

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