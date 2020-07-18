ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Впервые в Украине выдали разрешение на легальную добычу янтаря

Украина, Суббота 18 июля 2020 03:52
Впервые в Украине выдали разрешение на легальную добычу янтаря
Фото: добыча янтаря в Украине (фото: facebook.com)
Автор: Артур Родивилов

Победители получили специальные разрешения на 5 лет

В Ровенской области состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами по добыче янтаря. В первом аукционе участвовали 4 фирмы, а во втором - 6.

Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

По его словам, два участка до 10 га в с. Алексеевка Сарненского района выставили на сайте "Прозорро" еще в июне.

"Уже 17 июля состоялись онлайн-торги. Результат превзошел все наши ожидания. Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. гривен. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше", - написал Коваль.

Как писало РБК-Украина, 19 декабря прошлого года Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

Кроме того, в конце сентября в Верховной Раде создали рабочую группу для законодательного урегулирования вопросов добычи янтаря.

Также сообщалось, что Кабмин внес в Раду три законопроекта о добыче янтаря.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины лицензияянтарь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь