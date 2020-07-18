Впервые в Украине выдали разрешение на легальную добычу янтаря

Фото: добыча янтаря в Украине (фото: facebook.com)

Победители получили специальные разрешения на 5 лет

В Ровенской области состоялись первые аукционы на получение специальных разрешений на пользование недрами по добыче янтаря. В первом аукционе участвовали 4 фирмы, а во втором - 6.

Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

По его словам, два участка до 10 га в с. Алексеевка Сарненского района выставили на сайте "Прозорро" еще в июне.

"Уже 17 июля состоялись онлайн-торги. Результат превзошел все наши ожидания. Начальная цена первого участка была 319,6 тыс. гривен. А во время аукциона выросла почти в 40 раз и составила 12 млн 630 тыс. грн. Второй участок стартовал с 333,2 тыс. грн. А купили его за 29 млн грн, что в 90 раз больше", - написал Коваль.

Как писало РБК-Украина, 19 декабря прошлого года Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".

Кроме того, в конце сентября в Верховной Раде создали рабочую группу для законодательного урегулирования вопросов добычи янтаря.

Также сообщалось, что Кабмин внес в Раду три законопроекта о добыче янтаря.