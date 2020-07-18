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Вперше в Україні видали дозвіл на легальний видобуток бурштину

Україна, Субота 18 липня 2020 03:52
Вперше в Україні видали дозвіл на легальний видобуток бурштину
Фото: видобуток бурштину в Україні (фото: facebook.com)
Автор: Артур Родивилов

Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років

У Рівненській області відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами для видобутку бурштину. У першому аукціоні брали участь 4 фірми, а в другому - 6.

Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, дві ділянки 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті "Прозорро" ще в червні.

"Вже 17 липня відбулися онлайн-торги. Результат перевершив всі наші очікування. Початкова ціна першого ділянки була 319,6 тис. гривень. А під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. гривень. Друга ділянка стартувала з 333,2 тис. гривень. А купили його за 29 млн гривень, що в 90 разів більше", - написав Коваль.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 грудня минулого року Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину".

Крім того, наприкінці вересня у Верховній Раді створили робочу групу для законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину.

Також повідомлялося, що Кабмін вніс у Раду три законопроєкти про видобуток бурштину.

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