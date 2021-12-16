Впервые за шесть лет. "Газпром" прокачал через Украину минимальное количество газа
Транзит российского газа по территории Украины в страны ЕС в этом году составил около 145 млрд м3. Что стало минимальной отметкой за последние 6 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона в Facebook.
По его словам, "Газпром" рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд м3, что почти на 30% меньше чем в 2020 году и 45% меньше чем в 2019.
"Вообще в 2021 году объем поставок "Газпромом" газа в страны ЕС составит около 145 млрд м3, что станет минимумом за последние 6 лет и меньше чем в 2020 году. И это на фоне максимальных цен на газ в ЕС и значительного роста поставок газа в Турцию и Китай", - написал Макогон.
Он отметил, что несмотря на заявления Кремля о начале поставки дополнительных объемов газа в ЕС, транзит через Украину не превышает забронированные 109 млн м3 в сутки.
"Цена на газ в ЕС уже превысила 1500 долларов и это является результатом нежелания РФ увеличивать поставки в ЕС пока не будет сертифицирован "Северный поток-2". Имею надежду, что такой шантаж не пройдет и Европа сделает соответствующие выводы относительно уменьшения зависимости от энергоресурсов из РФ", - отметил Макогон.
Он подчеркнул, что мощность украинской ГТС составляет 145 млрд м3, чего, по его словам, достаточно, чтобы обеспечить весь экспорт "Газпрома" в ЕС даже без других существующих газопроводов (ПП-1, Ямал и другие).
Напомним, вчера российский "Газпром" заявил, что выполнил обязательства по транзиту газа через Украину.
Добавим, ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон предположил, что Россия прекратит физический транзит газа через Украину уже этой зимой.