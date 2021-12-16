Впервые за шесть лет. "Газпром" прокачал через Украину минимальное количество газа

Транзит российского газа по территории Украины в страны ЕС в этом году составил около 145 млрд м3. Что стало минимальной отметкой за последние 6 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона в Facebook.

По его словам, "Газпром" рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд м3, что почти на 30% меньше чем в 2020 году и 45% меньше чем в 2019.

"Вообще в 2021 году объем поставок "Газпромом" газа в страны ЕС составит около 145 млрд м3, что станет минимумом за последние 6 лет и меньше чем в 2020 году. И это на фоне максимальных цен на газ в ЕС и значительного роста поставок газа в Турцию и Китай", - написал Макогон.

Он отметил, что несмотря на заявления Кремля о начале поставки дополнительных объемов газа в ЕС, транзит через Украину не превышает забронированные 109 млн м3 в сутки.

"Цена на газ в ЕС уже превысила 1500 долларов и это является результатом нежелания РФ увеличивать поставки в ЕС пока не будет сертифицирован "Северный поток-2". Имею надежду, что такой шантаж не пройдет и Европа сделает соответствующие выводы относительно уменьшения зависимости от энергоресурсов из РФ", - отметил Макогон.

Он подчеркнул, что мощность украинской ГТС составляет 145 млрд м3, чего, по его словам, достаточно, чтобы обеспечить весь экспорт "Газпрома" в ЕС даже без других существующих газопроводов (ПП-1, Ямал и другие).