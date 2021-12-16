Вперше за шість років. "Газпром" прокачав через Україну мінімальну кількість газу

Транзит російського газу по території України до країн ЄС у цьому році склав близько 145 млрд м3. Що стало мінімальною позначкою за останні 6 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Оператора ГТС України" Сергія Макогона в Facebook.

За його словами, "Газпром" рапортує про прокачку через Україну у 2021 році 40 млрд м3, що майже на 30% менше ніж у 2020 році та 45% менше ніж у 2019.

"Взагалі у 2021 році обсяг постачання "Газпромом" газу у країни ЄС складе близько 145 млрд м3, що стане мінімумом за останні 6 років та менше ніж у пандемічному 2020 році. І це на фоні максимальних цін на газ у ЄС та значного зростання постачання газу до Туреччини та Китаю", - написав Макогон.

Він зазначив, що попри заяви Кремля про початок постачання додаткових обсягів газу до ЄС, транзит через Україну не перевищує заброньовані 109 млн м3 за добу.

"Ціна на газ у ЄС вже перевищила 1500 доларів і це є результатом небажання РФ збільшувати постачання у ЄС доки не буде сертифікований "Північний потік-2". Маю надію, що такий шантаж не пройде та Європа зробить відповідні висновки щодо зменшення залежності від енергоресурсів з РФ", - наголосив Макогон.

Він підкреслив, що потужність української ГТС складає 145 млрд м3, чого, за його словами, достатньо щоб забезпечити весь експорт "Газпрому" до ЄС навіть без інших існуючих газогонів (ПП-1, Ямал та інші).