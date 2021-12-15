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"Газпром" заявил, что завершил прокачку через Украину всего транзитного объема

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 19:25
"Газпром" заявил, что завершил прокачку через Украину всего транзитного объема Фото: "Газпром" заявил, что завершил прокачку через Украину всего транзитного объема (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский "Газпром" заявил, что выполнил обязательства по транзиту газа через Украину. Компания прокачала предусмотренный контрактом на 2021 год объем газа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

"Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной", - заявила компания.

"Газпром" отмечает, что с начала текущего года через территорию Украины было прокачано 40 млрд куб.м газа. Это соответствует объему, который был предусмотрен транзитным договором.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно мнению аналитиков Института изучения войны США, Российская Федерация вероятно готовит Украину к энергетическому кризису этой зимой.

Между тем, глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что Россия не планирует начинать переговоры с Украиной о новом контракте на транзит газа после 2024 года.

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Газпром Российская Федерация Украина
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