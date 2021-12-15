Фото: "Газпром" заявил, что завершил прокачку через Украину всего транзитного объема (Getty Images)

Российский "Газпром" заявил, что выполнил обязательства по транзиту газа через Украину. Компания прокачала предусмотренный контрактом на 2021 год объем газа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".