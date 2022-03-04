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Ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена, - и.о. гендиректора

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Запорожская область, Пятница 04 марта 2022 04:46
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена, - и.о. гендиректора Фото: ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена (wikipedia)
Автор: Артур Родивилов

И. о. генерального директора Игорь Мурашов сообщил, что ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Пожар не локализовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской АЭС.

"Мы делаем все возможное, но пожар идет, пожарных не допустили. Есть большие опасности. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", - сказал Мурашов.

Сейчас на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои - украинские военные дают отпор российским оккупантам, которые пробуют продвинуться к АЭС с целью захвата.

Напомним, что 3 марта оккупационные войска РФ обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

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Запорожская АЭС
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