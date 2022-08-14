Трасс лидирует в гонке за пост премьера Британии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на 22 процента опережает Риши Сунака в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Такой результат показал опрос членов Консервативной партии, проведенный компанией Opinium Research. Среди 450 членов партии, которые решили, как они будут голосовать на текущих выборах премьера, Трасс набрала 61%, а бывший министр финансов Сунак - 39%.

Главными причинами поддержки Трасс стали неприязнь к Сунаку, большее доверие к главе МИД и верность Борису Джонсону. Сторонники Сунака заявили, что он лучше разбирается в экономике и является самым компетентным из всех кандидатов.

Голосование за нового премьера проводится по почте, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.