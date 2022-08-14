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Трасс лидирует в гонке за пост премьера Британии

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Лондон, Воскресенье 14 августа 2022 02:18
Трасс лидирует в гонке за пост премьера Британии Фото: Трасс лидирует в гонке за пост премьера Британии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на 22 процента опережает Риши Сунака в борьбе за пост премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такой результат показал опрос членов Консервативной партии, проведенный компанией Opinium Research. Среди 450 членов партии, которые решили, как они будут голосовать на текущих выборах премьера, Трасс набрала 61%, а бывший министр финансов Сунак - 39%.

Главными причинами поддержки Трасс стали неприязнь к Сунаку, большее доверие к главе МИД и верность Борису Джонсону. Сторонники Сунака заявили, что он лучше разбирается в экономике и является самым компетентным из всех кандидатов.

Голосование за нового премьера проводится по почте, а победитель должен быть объявлен 5 сентября.

Напомним, ранее стало известно, что в Великобритании завершился очередной этап выборов на пост будущего лидера Консервативной партии и премьер-министра.

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