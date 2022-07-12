ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За пост премьера Британии будут соревноваться 8 претендентов: список

Новина українською →
Великобритания, Вторник 12 июля 2022 20:36
За пост премьера Британии будут соревноваться 8 претендентов: список Фото: за пост премьера Британии будут соревноваться 8 претендентов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Стали известны кандидаты, прошедшие в следующий этап гонки за пост лидера Тори и премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В первый тур прошли восемь депутатов:

  • Риши Сунак, министр финансов,
  • Пенни Мордаунт, младший министр по торговой политике,
  • Том Тугендхат, бывший глава Комитета иностранных дел,
  • Лиз Трасс, министр иностранных дел,
  • Суэлла Браверман, генеральный прокурор,
  • Джереми Хант, бывший министр здравоохранения,
  • Кеми Баденок, бывший министр по вопросам равенства,
  • Надхим Захави, канцлер Казначейства.

Незадолго до того, как список был объявлен, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и депутат Рехман Чишти заявили, что снимают свои кандидатуры, поскольку не получили достаточной поддержки со стороны депутатов.

Напомним, Консервативная партия объявит имя нового премьера Британии 5 сентября.

РБК-Украина собрало список потенциальных кандидатов в премьеры Великобритании и их заявления об Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит