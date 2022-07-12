За пост премьера Британии будут соревноваться 8 претендентов: список
Фото: за пост премьера Британии будут соревноваться 8 претендентов (Getty Images)
Стали известны кандидаты, прошедшие в следующий этап гонки за пост лидера Тори и премьер-министра Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В первый тур прошли восемь депутатов:
- Риши Сунак, министр финансов,
- Пенни Мордаунт, младший министр по торговой политике,
- Том Тугендхат, бывший глава Комитета иностранных дел,
- Лиз Трасс, министр иностранных дел,
- Суэлла Браверман, генеральный прокурор,
- Джереми Хант, бывший министр здравоохранения,
- Кеми Баденок, бывший министр по вопросам равенства,
- Надхим Захави, канцлер Казначейства.
Незадолго до того, как список был объявлен, бывший министр здравоохранения Саджид Джавид и депутат Рехман Чишти заявили, что снимают свои кандидатуры, поскольку не получили достаточной поддержки со стороны депутатов.
Напомним, Консервативная партия объявит имя нового премьера Британии 5 сентября.
РБК-Украина собрало список потенциальных кандидатов в премьеры Великобритании и их заявления об Украине.