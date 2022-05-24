Впервые с начала вторжения. Россия провела совместные военные учения с Китаем, - The Guardian

"Правительство США зафиксировало военные учения в северо-восточной Азии, когда президент Джо Байден встречался с лидерами Австралии, Индии и Японии в Токио", - рассказал американский чиновник.

Позже, по информации The Guardian, официальные представители власти Южной Кореи подтвердили, что два китайских военных самолета и четыре российских боевых самолета вошли в опознавательную зону системы ПВО.

В издательстве подчеркнули, что это является признаком прочных связей между Китаем и Россией на фоне продолжающейся войны в Украине.