Вперше від початку вторгнення. Росія провела спільні військові навчання з Китаєм, - The Guardian

Російські війська провели перші спільні військові навчання з Китаєм після вторгнення в Україну.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив американський урядовець.
"Уряд США зафіксував військові навчання у північно-східній Азії, коли президент Джо Байден зустрічався з лідерами Австралії, Індії та Японії в Токіо", - розповів американський чиновник.
Пізніше, за інформацією The Guardian, офіційні представники влади Південної Кореї підтвердили, що два китайські військові літаки і чотири російські бойові літаки увійшли в розпізнавальну зону системи ППО.
У видавництві підкреслили, що це є ознакою міцних зв'язків між Китаєм і Росією на тлі війни в Україні.
Нагадаємо, Пекін 20 травня розпочав масштабні військові навчання у Південно-Китайському морі. У цей час президент США Джо Байден відвідав Азію із робочим візитом.
Також ми писали, що збройні сили Китаю провели ще один раунд навчань поблизу кордонів Тайваню. Про це повідомила прес-служба народно-визвольної армії Китаю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.