Вперше від початку вторгнення. Росія провела спільні військові навчання з Китаєм, - The Guardian

"Уряд США зафіксував військові навчання у північно-східній Азії, коли президент Джо Байден зустрічався з лідерами Австралії, Індії та Японії в Токіо", - розповів американський чиновник.

Пізніше, за інформацією The Guardian, офіційні представники влади Південної Кореї підтвердили, що два китайські військові літаки і чотири російські бойові літаки увійшли в розпізнавальну зону системи ППО.

У видавництві підкреслили, що це є ознакою міцних зв'язків між Китаєм і Росією на тлі війни в Україні.