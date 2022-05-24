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Вперше від початку вторгнення. Росія провела спільні військові навчання з Китаєм, - The Guardian

Фото: російський винищувач (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські війська провели перші спільні військові навчання з Китаєм після вторгнення в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив американський урядовець.

"Уряд США зафіксував військові навчання у північно-східній Азії, коли президент Джо Байден зустрічався з лідерами Австралії, Індії та Японії в Токіо", - розповів американський чиновник.

Пізніше, за інформацією The Guardian, офіційні представники влади Південної Кореї підтвердили, що два китайські військові літаки і чотири російські бойові літаки увійшли в розпізнавальну зону системи ППО.

У видавництві підкреслили, що це є ознакою міцних зв'язків між Китаєм і Росією на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, Пекін 20 травня розпочав масштабні військові навчання у Південно-Китайському морі. У цей час президент США Джо Байден відвідав Азію із робочим візитом.

Також ми писали, що збройні сили Китаю провели ще один раунд навчань поблизу кордонів Тайваню. Про це повідомила прес-служба народно-визвольної армії Китаю.

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