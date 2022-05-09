Вооруженные силы Китая провели учения недалеко от границ Тайваня

На прошлой неделе вооруженные силы Китая провели еще один раунд учений недалеко от границ Тайваня. Об этом сообщила пресс-служба народно-освободительной армии Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении официального Пекина говорится, что военно-морские и военно-воздушные силы КНР проводили учения с пятницы по воскресенье на востоке и юго-западе Тайваня. Учения должны были дополнительно проверить и улучшить совместную боеспособность нескольких видов и родов войск. В министерстве обороны Тайваня заявили, что в учениях были задействованы бомбардировщики, истребители и противолодочные самолеты. На прошлой неделе Тайвань также проводил заранее объявленные ракетные учения у своего южного и юго-восточного побережья.