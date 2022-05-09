Вооруженные силы Китая провели учения недалеко от границ Тайваня
На прошлой неделе вооруженные силы Китая провели еще один раунд учений недалеко от границ Тайваня. Об этом сообщила пресс-служба народно-освободительной армии Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В заявлении официального Пекина говорится, что военно-морские и военно-воздушные силы КНР проводили учения с пятницы по воскресенье на востоке и юго-западе Тайваня. Учения должны были дополнительно проверить и улучшить совместную боеспособность нескольких видов и родов войск.
В министерстве обороны Тайваня заявили, что в учениях были задействованы бомбардировщики, истребители и противолодочные самолеты. На прошлой неделе Тайвань также проводил заранее объявленные ракетные учения у своего южного и юго-восточного побережья.
Ранее мы сообщали, что военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.
Также сообщалось, что Китай пригрозил военными мерами для предотвращения "независимости" Тайваня. Так Пекин отреагировал на решение Пентагона продать Тайваню военные технологии и оборудование на 95 млн долларов.
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