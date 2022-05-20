Во время поездки Байдена в Азию. Китай начал масштабные военные учения

Пекин 20 мая начал масштабные военные учения в Южно-Китайском море. В это время президент США Джо Байден посетит Азию с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По данным Управления морской безопасности в провинции Хайнань, военные учения Китая продлятся до понедельника, 23 мая. Во время учений гражданским и другим невоенным судам запрещено входить в зону маневров.

Кроме того, в СМИ отметили, что первый китайский авианосец "Ляонин" сейчас находится в Японском море. Минобороны Китая заявляет, что корабль занимается "обычной боевой подготовкой", соблюдая международное право. При этом в среду, 18 мая, стало известно, что КНР направила через данный регион два бомбардировщика H-6, способных нести ядерное оружие.

Стоит отметить, что Байден пробудет в Азии до 24 мая. Он посетит Япония и Южную Корею, где встретится с лидерами. Также в Токио пройдет встреча группы QUAD (диалог по безопасности), в составе которой США, Австралия, Индия и Япония.