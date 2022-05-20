ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во время поездки Байдена в Азию. Китай начал масштабные военные учения

Новина українською →
Пекин, Пятница 20 мая 2022 12:56
Во время поездки Байдена в Азию. Китай начал масштабные военные учения Фото: КНР начал учения в Южно-Китайском море (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пекин 20 мая начал масштабные военные учения в Южно-Китайском море. В это время президент США Джо Байден посетит Азию с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным Управления морской безопасности в провинции Хайнань, военные учения Китая продлятся до понедельника, 23 мая. Во время учений гражданским и другим невоенным судам запрещено входить в зону маневров.

Кроме того, в СМИ отметили, что первый китайский авианосец "Ляонин" сейчас находится в Японском море. Минобороны Китая заявляет, что корабль занимается "обычной боевой подготовкой", соблюдая международное право. При этом в среду, 18 мая, стало известно, что КНР направила через данный регион два бомбардировщика H-6, способных нести ядерное оружие.

Стоит отметить, что Байден пробудет в Азии до 24 мая. Он посетит Япония и Южную Корею, где встретится с лидерами. Также в Токио пройдет встреча группы QUAD (диалог по безопасности), в составе которой США, Австралия, Индия и Япония.

Напомним, ранее Китай обвинили в том, что он милитаризирует острова, построенные на спорном участке Южно-Китайского моря.

В частности, США и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии призвали полностью денуклеаризировать Корейский полуостров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Военные учения
NEWS
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
Сенат США одобрил выделение еще 40 млрд долларов на помощь Украине
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков