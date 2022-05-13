Впервые с начала войны в Украине: глава Пентагона провел переговоры с Шойгу

Министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала войны в Украине провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Глава Пентагона призвал его немедленно прекратить боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"13 мая Ллойд Остин впервые с 18 февраля побеседовал с Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении.
В ходе беседы глава Минобороны США призвал к немедленному прекращению огня в Украине. Остин также подчеркнул важность сохранения линий связи.
Напомним, ранее глава Пентагона заявил, что Россия не хочет конфликта с НАТО.
Отметим, в начале мая Остин заявил, что Путин не мог себе представить мощную поддержку Украины мировым сообществом.
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