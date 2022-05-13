Вперше з початку війни в Україні: глава Пентагону провів переговори з Шойгу

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше з початку війни в Україні провів переговори зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. Глава Пентагону закликав його негайно припинити бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону .

В ході бесіди глава Міноборони США закликав до негайного припинення вогню в Україні. Остін також підкреслив важливість збереження ліній зв'язку.

"13 травня Ллойд Остін вперше з 18 лютого поговорив з Сергієм Шойгу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону заявив, що Росія не хоче конфлікту з НАТО.

Зазначимо, на початку травня Остін заявив, що Путін не міг собі уявити потужну підтримку України світовим співтовариством.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.