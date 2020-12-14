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Впервые в мире от COVID-19 умер один из лидеров государства

Понедельник 14 декабря 2020 16:41
Впервые в мире от COVID-19 умер один из лидеров государства
Фото: Мандвуло Амброузе Дламини (flickr global compact migration)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр африканского Королевства Эсватини Мандвуло Амброузе Дламини умер от COVID-19. Он стал первым в мире лидером государства, который умер от этой болезни.

Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается, коронавирус у премьера обнаружили еще 16 ноября. Тогда он отмечал, что чувствует себя удовлетворительно. В начале декабря состояние здоровья Дламини резко ухудшилось и его доставили в больницу ПАР с целью ускорить его выздоровление. Через две недели после госпитализации премьер умер.

Король Эсватини Мсвати III выразил свои соболезнования из-за смерти политика.

Отметим, Эсватини - небольшая страна на юге Африки, не имеющая выхода к морю. Она одна из последних абсолютных монархий в мире.

Напомним, ранее премьер-министр Молдовы Ион Кику заболел коронавирусом. Тест, сделанный должностному лицу через наличие симптомов болезни, показал положительный результат.

Кроме того, в начале декабря премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович получил положительный результат теста на коронавирус.

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