ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Глава правительства Хорватии заразился коронавирусом

Вторник 01 декабря 2020 09:51
Глава правительства Хорватии заразился коронавирусом
Фото: Андрей Пленкович (facebook.com andrej plenkovic.rh)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович получил положительный результат теста на коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции.

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, у жены Пленковича обнаружили коронавирус еще в субботу, но глава правительства тогда не имел никаких симптомов и получил отрицательный результат теста. Однако он решил пойти на самоизоляцию. Накануне премьер сдал повторный анализ на COVID-19 и получил положительный результат.

Отмечается, что сейчас Андрей Пленкович чувствует себя хорошо и продолжает выполнять работу дистанционно.

Напомним, 26 ноября шведский принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились коронавирусом.

Также ранее глава администрации президента Дональда Трампа Марк Медоуз сообщил коллегам, что у него коронавирус.

Кроме того, РБК-Украина писало, что советник вице-президента США Марк Шорт заразился коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Коронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь