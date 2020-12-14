Уперше у світі від COVID-19 помер один з лідерів держави

Фото: Мандвуло Амброузе Дламіні (flickr global compact migration)

Прем'єр-міністр африканського Королівства Есватіні Мандвуло Амброузе Дламіні помер від COVID-19. Він став першим у світі лідером держави, який помер від цієї хвороби.

Про це повідомляє Daily Mail.

Як повідомляється, коронавірус у прем'єра виявили ще 16 листопада. Тоді він наголошував, що почувається задовільно. На початку грудня стан здоров'я Дламіні різко погіршився і його доставили в лікарню ПАР з метою прискорити його одужання. Через два тижні після госпіталізації прем'єр помер.

Король Есватіні Мсваті III висловив свої співчуття через смерть політика.

Зазначимо, Есватіні - невелика країна на півдні Африки, яка не має виходу до моря. Вона одна з останніх абсолютних монархій у світі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку захворів на коронавірус. Тест, зроблений посадовцю через наявність симптомів хвороби, показав позитивний результат.

Крім того, на початку грудня прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович отримав позитивний результат тесту на коронавірус.