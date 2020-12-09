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Премьер Молдовы заразился коронавирусом

Кишинев, Среда 09 декабря 2020 13:26
Премьер Молдовы заразился коронавирусом
Фото: премьер-министр Молдовы Ион Кику (flickr)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Молдовы Ион Кику заболел коронавирусом. Тест, сделанный чиновнику из-за наличия симптомов болезни, показал положительный результат.

Об этом сообщает сайт TV8.

Согласно сообщению правительства Молдовы, премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности дистанционно.

В понедельник, 7 декабря, Кику принял участие в еженедельной встрече с главой парламента Зинаидой Гречаный и действующим президентом Игорем Додоном.

8 декабря в Молдове обнаружили 1709 случаев заболевания коронавирусом, общее количество зараженных с начала пандемии увеличилось до 119 204 человек.

Напомним, парламент Молдовы урезал полномочия президента страны после победы Майи Санду на выборах. Парламент вывел из-под подчинения президента Службу информации и безопасности Молдовы.

РБК-Украина писало, что избранный президент Молдовы Майя Санду потребовала отставки действующего главы правительства страны Иона Кику. Если премьер не подаст в отставку в ближайшие дни, то партия "Действие и солидарность" выдвинет вотум недоверия правительству.

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