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Впервые за месяц. Трамп планирует выступить на публичном мероприятии

Автор: Даша Харченко

Бывший президент США Дональд Трамп собирается впервые выступить на публичном мероприятии после оставления поста. 28 февраля он планирует посетить консервативную политическую конференцию CPAC в Орландо.

Об этом сообщает The Hill.

Источники издания отметили, что Трамп посвятит свое выступление будущем Республиканской партии США и консервативного движения.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп не планирует возвращаться в социальную сеть Twitter, если это станет возможным. По его мнению, Twitter стал "очень скучным".

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter не планирует восстанавливать доступ Трампа в социальной сети, даже если он когда-нибудь снова станет президентом США.

17 февраля Дональд Трамп впервые нарушил молчание после ухода с поста главы государства. Так, он выразил сожаление в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо в эфире Fox News.

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Новости Украины Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки
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