Впервые с марта 2020. В США за сутки перевезли 1,5 млн авиапассажиров

В США за воскресенье, 21 марта, перевезли 1,5 миллиона авиапассажиров. Это самое большое количество пассажиров, перевезенных на самолетах с марта 2020 года.
Об этом сообщает Reuters.
В аэропортах Штатов проверку на безопасность прошли 1,54 миллиона пассажиров в воскресенье и это самый большой показатель с 13 марта 2020 года. Также это 11-й день подряд, когда количество пассажиров за сутки превышает миллион человек.
Отмечается, что спрос на покупку авиабилетов растет на фоне высоких темпов вакцинации против коронавируса в США. В прошлом году из-за коронавируса количество пассажиров снизилось на 60%.
Напомним, с 15 марта, действуют новые правила въезда в Турцию из Украины. Министерство здравоохранения страны отменило бумажную анкету для въезжающих.
Также сообщалось, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с марта возобновляет часть рейсов, которые ранее были отменены из-за карантина. Также по наиболее популярным направлением будет увеличена частота рейсов.