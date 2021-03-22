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Впервые с марта 2020. В США за сутки перевезли 1,5 млн авиапассажиров

Автор: Роман Тверденко

В США за воскресенье, 21 марта, перевезли 1,5 миллиона авиапассажиров. Это самое большое количество пассажиров, перевезенных на самолетах с марта 2020 года.

Об этом сообщает Reuters.

В аэропортах Штатов проверку на безопасность прошли 1,54 миллиона пассажиров в воскресенье и это самый большой показатель с 13 марта 2020 года. Также это 11-й день подряд, когда количество пассажиров за сутки превышает миллион человек.

Отмечается, что спрос на покупку авиабилетов растет на фоне высоких темпов вакцинации против коронавируса в США. В прошлом году из-за коронавируса количество пассажиров снизилось на 60%.

Напомним, с 15 марта, действуют новые правила въезда в Турцию из Украины. Министерство здравоохранения страны отменило бумажную анкету для въезжающих.

Также сообщалось, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с марта возобновляет часть рейсов, которые ранее были отменены из-за карантина. Также по наиболее популярным направлением будет увеличена частота рейсов.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкиавиаперевозки
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