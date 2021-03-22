Впервые с марта 2020. В США за сутки перевезли 1,5 млн авиапассажиров

В США за воскресенье, 21 марта, перевезли 1,5 миллиона авиапассажиров. Это самое большое количество пассажиров, перевезенных на самолетах с марта 2020 года.

В аэропортах Штатов проверку на безопасность прошли 1,54 миллиона пассажиров в воскресенье и это самый большой показатель с 13 марта 2020 года. Также это 11-й день подряд, когда количество пассажиров за сутки превышает миллион человек.

Отмечается, что спрос на покупку авиабилетов растет на фоне высоких темпов вакцинации против коронавируса в США. В прошлом году из-за коронавируса количество пассажиров снизилось на 60%.