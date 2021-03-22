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Вперше з березня 2020. У США за добу перевезли 1,5 млн авіапасажирів

Автор: Роман Тверденко

У США за неділю, 21 березня, перевезли 1,5 мільйона авіапасажирів. Це найбільша кількість пасажирів, перевезених на літаках з березня 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

В аеропортах Штатів перевірку на безпеку пройшли 1,54 мільйона пасажирів, у неділю і це найбільший показник з 13 березня 2020 року. Також це 11-й день поспіль, коли кількість пасажирів за добу перевищує мільйон чоловік.

Наголошується, що попит на покупку авіаквитків зростає на тлі високих темпів вакцинації проти коронавірусу в США. У минулому році через коронавірус кількість пасажирів знизилося на 60%.

Нагадаємо, з 15 березня, діють нові правила в'їзду до Туреччини з України. Міністерство охорони здоров'я країни скасував паперову анкету для в'їжджаючих.

Також повідомлялося, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) з березня відновлює частину рейсів, які раніше були скасовані через карантину. Також за найбільш популярним напрямком буде збільшена частота рейсів.

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