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С понедельника действуют новые правила въезда в Турцию: что нужно знать украинцам

Новина українською → Турция, Понедельник 15 марта 2021 16:57
С понедельника действуют новые правила въезда в Турцию: что нужно знать украинцам Фото: туристка (freepik)
Автор: Юлия Струк

С понедельника, 15 марта, действуют новые правила въезда в Турцию. Министерство здравоохранения страны отменило бумажную анкету для въезжающих.

Об этом свидетельствует информация на сайте турецкого Минздрава.

Таким образом, туристы еще до вылета должны будут заполнять электронную анкету уже с сегодняшнего дня. Однако для транзитных рейсов сохраняется требование по заполнению бумажной анкеты на борту самолета.

Что следует знать нашим туристам

За 72 часа до прилета в страну пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/# .

На границе электронную анкету могут проверить.

Если въезжающий не заполнил форму или указал вводящие в заблуждение данные, это может повлечь юридические и административные санкции.

"Кроме того, вам может быть отказано в разрешении на въезд в Турцию (если вы не являетесь гражданином Турции или у вас нет вида на жительство)", - гласит сообщение турецкого министерства.

В анкете необходимо указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т.д.).

На основе этой информации будет автоматически создан индивидуальный код HES. Благодаря этому с туристом смогут связаться, если у него или у людей, с которыми он общается во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19.

Напомним, в начале марта Турция продлила требование отрицательного результата теста на коронавирус при въезде в республику. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до приезда.

В материале РБК-Украина "Свобода не для всех. Смогут ли украинцы путешествовать по ковид-паспортам" говорится, что украинцам не стоит рассчитывать на путешествия в Европу в этом году. Туристический рынок более ориентируется на Турцию.

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