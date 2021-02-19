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МАУ с марта возобновляет часть отмененных рейсов: куда можно будет полететь

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 13:12
МАУ с марта возобновляет часть отмененных рейсов: куда можно будет полететь Фото: самолеты МАУ (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с марта возобновляет часть рейсов, которые ранее были отменены из-за карантина. Также по наиболее популярным направлением будет увеличена частота рейсов.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В частности, с начала марта будут возобновлены полеты из Киева в Женеву и Прагу, а с конца марта - из Киева в Ларнаку, Вильнюс, Барселону и Кишинев. Также будет восстановлено сообщение между Одессой и Стамбулом.

Также запускают дополнительные рейсы по направлениям:

  • Киев (KBP) - Дели (DEL) - Киев (KBP) - 25.02, 05.03, 13.03, 18.03;
  • Киев (KBP) - Ташкент (TAS) - Киев (KBP) - 28.02, 10.03, 21.03, 31.03, обратный рейс на следующий день.

В авиакомпании отметили, что планируется увеличение частоты рейсов до 6 в неделю по направлению Киев-Дубай. С мая хотят увеличить до 21 рейса в неделю из Украины в Стамбул.

Кроме этого в марте МАУ увеличит частоту полетов до 7 раз в неделю по следующим направлениям:

  • Киев (KBP) - Амстердам (AMS) - Киев (KBP)
  • Киев (KBP) - Париж (CDG) - Киев (KBP)
  • Киев (KBP) - Милан (MXP) - Киев (KBP)
  • Киев (KBP) - Тбилиси (TBS) - Киев (KBP)
  • Киев (KBP) - Ереван (EVN) - Киев (KBP)

Начиная с мая до 14 рейсов в неделю увеличат полеты по направлению Киев (KBP) - Тель-Авив (TLV) - Киев (KBP).

Ранее РБК-Украина писало, что с конца января МАУ почти через год возобновила авиасообщение с Тбилиси.

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