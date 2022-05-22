Впервые в истории. Украинские военные уничтожили российскую САУ "Тюльпан" (видео)

Украинские бойцы первыми в истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан". Именно из этого самоходного миномета оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СтратКома ВСУ.

Отмечается, что геолокацию “Тюльпана”, наши бойцы узнали благодаря сливу от российских пропагандистов. В то же время процесс уничтожения оккупантской техники удалось зафиксировать на видео.

“Это первое документальное подтверждение уничтожения САУ такого класса не только в этой войне, а вообще в современной истории”, - пишет пресс-служба СтратКома.