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Впервые в истории. Украинские военные уничтожили российскую САУ "Тюльпан" (видео)

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Воскресенье 22 мая 2022 13:37
Впервые в истории. Украинские военные уничтожили российскую САУ "Тюльпан" (видео) Фото: украинские военные уничтожили российскую САУ "Тюльпан" (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы первыми в истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан". Именно из этого самоходного миномета оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СтратКома ВСУ.

Отмечается, что геолокацию “Тюльпана”, наши бойцы узнали благодаря сливу от российских пропагандистов. В то же время процесс уничтожения оккупантской техники удалось зафиксировать на видео.

Это первое документальное подтверждение уничтожения САУ такого класса не только в этой войне, а вообще в современной истории”, - пишет пресс-служба СтратКома.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что информацию об уничтожении самоходного миномета, которым оккупанты регулярно обстреливали временный центр Луганской области, подтвердил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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