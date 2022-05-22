Вперше в історії. Українські військові знищили російську САУ "Тюльпан" (відео)
Українські бійці першими в історії знищили російську САУ "Тюльпан". Саме з цього самохідного міномета окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СтратКому ЗСУ.
Зазначається, що геолокацію “Тюльпану”, наші бійці дізналися завдяки зливу від російських пропагандистів. Водночас процес знищення окупантської техніки вдалося зафіксувати на відео.
“Це перше документальне підтвердження знищення САУ такого класу не лише у цій війні, а взагалі у сучасній історії”, - пише пресслужба СтратКому.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що інформацію про знищення самохідного міномета, яким окупанти регулярно обстрілювали тимчасовий центр Луганської області, підтвердив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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