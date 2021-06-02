Впервые за 30 лет. NASA отправит две новые миссии на Венеру

Американское космическое агентство NASA объявило о двух новых миссиях на Венеру. Их цель-понять, как Венера стала "адом", если у нее много характеристик, похожих на Землю.
Об этом сообщает AFP.
Речь идет о миссии-DAVINCI+ (исследование благородных газов, химия и визуализация Венеры в глубокой атмосфере) и VERITAS ("Излучательная способность Венеры", "Радиология", "InSAR", "Топография" и "Спектроскопия").
Во время DAVINCI+ будут измерять состав атмосферы Венеры, чтобы понять, почему она является "неконтролируемой теплицей" по сравнению с атмосферой Земли. Кроме того, миссия определит, был ли на Венере когда-нибудь океан.
DAVINCI+ также вернет первые изображения с высоким разрешением геологических особенностей.
В свою очередь, VERITAS направлена на исследование геологической истории планеты.
На каждую миссию выделили около 500 млн долларов в рамках программы NASA Discovery, и ожидается, что каждая из них будет запущена в период 2028-2030 годов.
Последним орбитальным аппаратом NASA по Венере был "Магеллан" в 1990 году.
Напомним, вертолет NASA Ingenuity 22 мая совершил свой шестой полет на Марсе. Первые 150 метров машина пролетела "без сучка и задоринки", затем возникли небольшие проблемы, но поставленные задачи были выполнены.
Отметим, 19 апреля вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе.
Изначально первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.