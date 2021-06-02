Впервые за 30 лет. NASA отправит две новые миссии на Венеру

Речь идет о миссии-DAVINCI+ (исследование благородных газов, химия и визуализация Венеры в глубокой атмосфере) и VERITAS ("Излучательная способность Венеры", "Радиология", "InSAR", "Топография" и "Спектроскопия").

Во время DAVINCI+ будут измерять состав атмосферы Венеры, чтобы понять, почему она является "неконтролируемой теплицей" по сравнению с атмосферой Земли. Кроме того, миссия определит, был ли на Венере когда-нибудь океан.

DAVINCI+ также вернет первые изображения с высоким разрешением геологических особенностей.

В свою очередь, VERITAS направлена на исследование геологической истории планеты.

На каждую миссию выделили около 500 млн долларов в рамках программы NASA Discovery, и ожидается, что каждая из них будет запущена в период 2028-2030 годов.

Последним орбитальным аппаратом NASA по Венере был "Магеллан" в 1990 году.