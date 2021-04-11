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Исторический запуск вертолета на Марсе пришлось отложить

Новина українською → Воскресенье 11 апреля 2021 09:40
Исторический запуск вертолета на Марсе пришлось отложить Фото: вертолет Ingenuity (nasa gov)
Автор: РБК-Украина

Запуск вертолета Ingenuity, который прибыл на Марс с марсоходом Perseverance, отложили в связи с возможной неисправностью. Полет должен был состояться сегодня, 11 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте NASA.

Сообщается, что запуск перенесли на 14 апреля, поскольку возникли проблемы во время тестового запуска ротора вертолета-дрона. В частности, во время испытаний на скорость вращения несущего винта поступил сигнал о возможных технических проблемах.

"Команда управления вертолетом изучает телеметрию для того, чтобы понять, какие возникли проблемы. Мы планируем попытку управляемого полета вертолета Ingenuity не раньше, чем в среду, 14 апреля", - отметили в NASA.

Напомним, 4 апреля вертолет Ingenuity спустился на поверхность Марса с марсохода Perseverance. Он оснащен двумя камерами и способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

До этого появился первый отчет о климате на Марсе. Погода на этой планете настолько нестабильная, что за полчаса температура может упасть с -20 до -25. А давление в несколько раз ниже, чем на Земле.

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