Вперше за 30 років. NASA відправить дві нові місії на Венеру

Йдеться про місії DAVINCI+ (дослідження благородних газів, хімія і візуалізація Венери в глибокій атмосфері) та VERITAS ("Випромінювальна здатність Венери", "Радіологія", "InSAR", "Топографія" і "Спектроскопія").

Під час DAVINCI+ вимірюватимуть склад атмосфери Венери, щоб зрозуміти, чому вона є "неконтрольованою теплицею" у порівнянні з атмосферою Землі. Крім того, місія визначить, чи був на Венері коли-небудь океан.

DAVINCI+ також поверне перші зображення з високою роздільною здатністю геологічних особливостей.

Своєю чергою, VERITAS направлена на дослідження геологічної історії планети.

На кожну місію виділили близько 500 млн доларів в рамках програми NASA Discovery, і очікується, що кожна з них буде запущена в період 2028-2030 років.

Останнім орбітальним апаратом NASA по Венері був "Магеллан" в 1990 році.