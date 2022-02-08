Впервые за 24 года. Президент Франции едет в Украину: все подробности визита Макрона

Что известно о встрече

Переговоры Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского состоятся 8 февраля в Мариинском дворце. В 13:40 главы государств встретятся с представителями СМИ.

Стоит отметить, что это первый официальный визит лидера Французской Республики в Украину с 1998 года. Жак Ширак был последним президентом Франции, который посетил Киев 24 года назад.

Вместе с Эммануэлем Макроном 8 февраля в Украину приедет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он должен был прибыть в Киев в понедельник для трехсторонней встречи с главами МИД Германии и Украины Анналеной Бербок и Дмитрием Кулебой по поводу активизации нормандского формата на уровне министров. Однако Жан-Ив Ле Дриан отложил визит из-за поездки в Москву на переговоры Макрона с Путиным.

О чем будут говорить

На фоне напряженной ситуации из-за угрозы российского вторжения в Украину Эммануэль Макрон неоднократно высказывался о необходимости деэскалации и дипломатического решения конфликта.

По заявлению французского лидера, приоритетом для него является поиск политического выхода из кризиса. Поэтому он выразил готовность отправиться в Россию и Украину для диалога и обмена мнениями.

Накануне визитов в Москву и Киев Макрон позвонил Путину и Зеленскому. Во время телефонных переговоров президенты обсуждали активизацию нормандского формата, деэскалацию у украинских границ, "гарантии безопасности".

Переговоры Макрона с Путиным

7 февраля Макрон пообщался с главой РФ Путиным в Москве. Повесткой дня встречи президентов в Росии назвали тему напряженности в Европе, а также "гарантии безопасности". Во Франции - ситуацию вокруг Украины, вопросы безопасности, нормандский формат.

При этом Кремле заявили, что от переговоров не стоит ожидать "решительных переломов". Эммануэль Макрон отметил, что важно не допустить ухудшения ситуации перед тем, как выстраивать механизмы взаимного доверия.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость диалога. Путин заявил о наличии "общей озабоченности" России и Франции в сфере безопасности в Европе. Макрон в свою очередь сказал, что в этом вопросе всем следует вести "ответственно".