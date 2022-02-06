Макрон хочет договориться о мире с Путиным, чтобы стать героем, который спас Украину, - Politico

Завтра состоится визит президента Франции Эммануэля Макрона в Российскую Федерацию. Глава Парижа планирует договориться о мире в Украине накануне президентских выборов в стране этой весной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Макрон рассчитывает на прорыв в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Если президенту Франции удастся предотвратить вторжение на территорию Украины со стороны агрессора - Макрон станет героем в преддверии президентских выборов, которые состоятся уже в апреле.

В то же время французские СМИ сравнивают президента с предыдущим главой страны - Николей Саркози, который успешно выступил посредником в конфликте между Россией и Грузией.

"Вы не выиграете выборы с помощью внешней политики, но это напоминание о статусе Эммануэля Макрона как государственного деятеля международного уровня, и это позволяет ему выделиться из остальных кандидатов еще до начала кампании, чтобы показать, что она способна обеспечить существование Франции на международной арене", - заявил эксперт по международным отношениям Сирил Брет.

Также некоторые страны запада нервничают из-за того, что переговоры Макрона с Путиным завершатся тем, что им придется пойти на уступки с Россией. Однако, члены НАТО считают, что Россия отступит лишь в случае демонстрации силы и увеличения поставок оружия на территории Украины.