ru ua
Вс, 06 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон хочет договориться о мире с Путиным, чтобы стать героем, который спас Украину, - Politico

Новина українською →
Воскресенье 06 февраля 2022 22:42
Макрон хочет договориться о мире с Путиным, чтобы стать героем, который спас Украину, - Politico Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра состоится визит президента Франции Эммануэля Макрона в Российскую Федерацию. Глава Парижа планирует договориться о мире в Украине накануне президентских выборов в стране этой весной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Макрон рассчитывает на прорыв в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Если президенту Франции удастся предотвратить вторжение на территорию Украины со стороны агрессора - Макрон станет героем в преддверии президентских выборов, которые состоятся уже в апреле.

В то же время французские СМИ сравнивают президента с предыдущим главой страны - Николей Саркози, который успешно выступил посредником в конфликте между Россией и Грузией.

"Вы не выиграете выборы с помощью внешней политики, но это напоминание о статусе Эммануэля Макрона как государственного деятеля международного уровня, и это позволяет ему выделиться из остальных кандидатов еще до начала кампании, чтобы показать, что она способна обеспечить существование Франции на международной арене", - заявил эксперт по международным отношениям Сирил Брет.

Также некоторые страны запада нервничают из-за того, что переговоры Макрона с Путиным завершатся тем, что им придется пойти на уступки с Россией. Однако, члены НАТО считают, что Россия отступит лишь в случае демонстрации силы и увеличения поставок оружия на территории Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Макрон посетит с визитом Россию 7 февраля. Затем его визит запланирован в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация Украина
NEWS
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
Спад на выходных: в Украине выявили почти 28 000 новых случаев COVID
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США