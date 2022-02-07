"Ситуация слишком сложная": в Кремле озвучили ожидания от встречи Путина и Макрона
В Кремле озвучили ожидания от встречи президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина 7 февраля. Говорят, что не ожидают каких-то "решительных переломов".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
В Кремле не ожидают каких-то решительных переломов после одной встречи Путина и Макрона. По словам Пескова, ситуация слишком сложна.
При этом он сообщил, что на сегодняшних переговорах двух лидеров будут доминировать темы напряженности в Европе из-за ситуации вокруг Украины и "гарантии безопасности".
Отметим, после встречи с Путиным Макрон приедет в Украину - 8 февраля. В Киеве он встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, "гарантии безопасности" предусматривают невступление Украины в НАТО. Однако, по словам спикера Сейма Литвы, российская агрессия может ускорить вступление Украины в НАТО.
Ранее в Пентагоне заявили, что Россия не имеет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО.