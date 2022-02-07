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"Ситуация слишком сложная": в Кремле озвучили ожидания от встречи Путина и Макрона

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Москва, Понедельник 07 февраля 2022 12:04
"Ситуация слишком сложная": в Кремле озвучили ожидания от встречи Путина и Макрона Фото: президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле озвучили ожидания от встречи президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина 7 февраля. Говорят, что не ожидают каких-то "решительных переломов".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

В Кремле не ожидают каких-то решительных переломов после одной встречи Путина и Макрона. По словам Пескова, ситуация слишком сложна.

При этом он сообщил, что на сегодняшних переговорах двух лидеров будут доминировать темы напряженности в Европе из-за ситуации вокруг Украины и "гарантии безопасности".

Отметим, после встречи с Путиным Макрон приедет в Украину - 8 февраля. В Киеве он встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, "гарантии безопасности" предусматривают невступление Украины в НАТО. Однако, по словам спикера Сейма Литвы, российская агрессия может ускорить вступление Украины в НАТО.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия не имеет права вето в вопросе вступления Украины в НАТО.

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Владимир Путин Эммануэль Макрон
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