Евро упал ниже паритета с долларом: что происходит с европейской валютой

Курс евро к доллару во вторник, 23 августа, достиг нового минимума за 20 лет. Евро торгуется ниже паритета из-за возобновившихся опасений, что энергетический шок будет поддерживать инфляцию на высоком уровне и сделает рецессию в Европе почти неизбежной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Единая европейская валюта снизилась на 0,15% до 0,9930 доллара и находится ниже ключевого уровня в 1 доллар.

Как отметил Кеннет Брукс, валютный стратег Societe Generale в Лондоне, сейчас банк пытается выяснить, какая часть движения евро обусловлена низкой летней ликвидностью. "Но, конечно же, вчерашнее повышение цен на газ - плохая новость для всех", - добавил он.

Оптовые цены на газ в Великобритании и Нидерландах резко выросли 22 августа, поскольку перспектива ремонта российского газопровода в Европу поставила рынки в тупик.

Россия приостановит поставки природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток-1" на три дня в конце месяца, что станет последним напоминанием о нестабильном состоянии энергоснабжения континента.

Волны жары на континенте уже создали нагрузку на энергоснабжение, и растут опасения, что любые перебои в зимние месяцы могут иметь разрушительные последствия для деловой активности.

"Учитывая нынешнее настроение, очевидно, есть опасения, что это будет три дня или три года", - сказал Рэй Аттрилл, глава отдела валютной стратегии в Национальном банке Австралии (NAB).

По отношению к корзине валют, в которой евро имеет наибольший вес, индекс доллара США откатился от сессионных максимумов и в последний раз торговался на отметке 108,93.