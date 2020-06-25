Впервые с 1996 года: в Украине запускают национальную инвентаризацию лесов

В Украине проведут инвентаризацию лесов впервые с 1996 года. Соответствующий закон в четверг, 25 июня, вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Инвентаризация позволит получить полную и обновленную информацию о фактической лесистости государства, запасе древесины в лесах и ее технической пригодности. На сайте национальной инвентаризации лесов можно будет отслеживать изменения в росте деревьев на определенном инвентаризационном участке, оценить состояние лесов в целом в Украине.

На первом этапе инвентаризация будет продолжаться два года. Затем она будет повторяться, чтобы можно было проследить изменения в приросте деревьев.

Что такое национальная инвентаризация лесов

НИЛ - это получение статистически обоснованной информации о количественных и качественных показателях состояния и динамики лесов государства, их ресурсного потенциала для нужд госуправления, стратегического планирования ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, национальной и международной отчетности о лесах.

Каким образом будет происходить НИЛ

Специалисты проводят по специальной схеме обследование на местности в пределах лесных инвентаризационных участков. Планируется обследовать 18 тысяч участков.

"Благодаря проведению национальной инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов лесных насаждений. Среди других потенциально важных результатов - определение площади самозалесившихся сельскохозяйственных земель", - рассказали ранее в Гослесагентстве.

Напомним, в Украине можно проверить онлайн законность заготовки и происхождения древесины.

Как писало РБК-Украина, летом 2019 года Зеленский поручил Минобороны и органам на местах установить централизованную систему учета древесины, чтобы прекратить незаконную вырубку леса.