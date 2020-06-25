Вперше з 1996 року: в Україні запускають національну інвентаризацію лісів

В Україні проведуть інвентаризацію лісів вперше з 1996 року. Відповідний закон у четвер, 25 червня, набув чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Інвентаризація дозволить отримати повну і оновлену інформацію про фактичну лісистість держави, запас деревини в лісах і її технічну придатність. На сайті національної інвентаризації лісів можна буде відстежувати зміни в зростанні дерев на певній інвентаризаційній ділянці, оцінити стан лісів у цілому в Україні.

На першому етапі інвентаризація триватиме два роки. Потім вона буде повторюватися, щоб можна було простежити зміни в прирості дерев.

Що таке національна інвентаризація лісів

НІЛ - це отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб держуправління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, національної та міжнародної звітності про ліси.

Яким чином відбуватиметься НІЛ

Фахівці проводять за спеціальною схемою обстеження на місцевості в межах лісових інвентаризаційних ділянок. Планується обстежити 18 тисяч ділянок.

"Завдяки проведенню національної інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів лісових насаджень. Серед інших потенційно важливих результатів - визначення площі самозаліснених сільськогосподарських земель", - розповіли раніше у Держлісагентстві.

Нагадаємо, в Україні можна перевірити онлайн законність заготівлі та походження деревини.

Як писало РБК-Україна, влітку 2019 року Зеленський доручив Міноборони і органам на місцях встановити централізовану систему обліку деревини, щоб припинити незаконну вирубку лісу.