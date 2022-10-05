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Вперше збила не ППО. Кім показав знищений дрон Shahed-136

Фото: очільник Миколїавської ОВА Віталій Кім (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 5 жовтня, в Миколаївській області збили іранський дрон "Shahed-136". Вперше його ліквідували, не використовуючи систему протиповітрянної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Це перший результат не ППО, а мобільних мисливців на мопеди", - йдеться у повідомленні.

Віталій Кім не повідомив, де саме був збитий іранський дрон "Shahed-136".

Нагадаємо, що іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", за даними країни-виробника, можуть застосовуватися на відстані до 2500 км.

Також РБК-Україна розповідало, що відомо про іранські дрони, якими РФ бомбить Україну.

Раніше, військові збили п'ять дронів-камікадзе, які атакували Миколаївську область.

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