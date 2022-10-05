На якій відстані можуть застосовуватись іранські дрони "Шахід": відповідь ЗСУ

Іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", за даними країни-виробника, можуть застосовуватися на відстані до 2500 км. Проте експерти сумніваються у цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Заявлена відстань застосування БПЛА становить 2500 км, за даними іранських рекламних роликів. Але фахівці кажуть, що він навряд чи може подолати таку відстань. Ряд факторів вказують на те, що він може пролетіти 1000 кілометрів, але не більше", - розповів він.

Також Ігнат вважає, що російські війська можуть атакувати іранськими дронами територію України на різних напрямках.

"Але ми шукаємо ефективні методи протидії", – додав він.