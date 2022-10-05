Впервые сбила не ПВО. Ким показал уничтоженный дрон Shahed-136

В среду, 5 октября, в Николаевской области сбили иранский дрон "Shahed-136". Впервые его ликвидировали, не используя систему противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Это первый результат не ПВО, а мобильных охотников на мопеды", - говорится в сообщении.

Виталий Ким не сообщил, где именно был сбит иранский дрон "Shahed-136".