"Вперше таке бачив": у Костянтинівці помітили дрон-дракон із термітною сумішшю (відео)

Боєць мобільної вогневої групи бригади "Хижак" знищив російський дрон-дракон над Костянтинівкою у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції України.
Російські війська використовують безпілотники "Молнія" з термітною сумішшю для випалювання антидронових сіток і позицій.
Під час бойового чергування боєць мобільної вогневої групи бригади "Хижак" на позивний "Джанго" зафіксував такий дрон у повітрі.
"Я спочатку не зрозумів, що це. Думали, фосфор. Горить, тягне за собою шлейф. Вперше таке бачив. Вирішив стріляти", - розповів він.
Боєць відкрив вогонь і спочатку відстрелив підвіс із запалювальною сумішшю, не давши дрону виконати задачу. Після цього добив і сам безпілотник.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона, яким ворог атакував Чернігівську область у квітні 2026 року.
Під час обстеження знайдених уламків фахівці зафіксували рівень гамма-випромінювання у 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує норму й загрожує здоров’ю людей.