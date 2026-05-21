Війна в Україні

"Вперше таке бачив": у Костянтинівці помітили дрон-дракон із термітною сумішшю (відео)

10:53 21.05.2026 Чт
1 хв
Спочатку думали, що це фосфор
aimg Тетяна Степанова
Фото: над Костянтинівкою збили дрон-дракон із термітною сумішшю (Віталій Носач, РБК-Україна)

Боєць мобільної вогневої групи бригади "Хижак" знищив російський дрон-дракон над Костянтинівкою у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції України.

Російські війська використовують безпілотники "Молнія" з термітною сумішшю для випалювання антидронових сіток і позицій.

Під час бойового чергування боєць мобільної вогневої групи бригади "Хижак" на позивний "Джанго" зафіксував такий дрон у повітрі.

"Я спочатку не зрозумів, що це. Думали, фосфор. Горить, тягне за собою шлейф. Вперше таке бачив. Вирішив стріляти", - розповів він.

Боєць відкрив вогонь і спочатку відстрелив підвіс із запалювальною сумішшю, не давши дрону виконати задачу. Після цього добив і сам безпілотник.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки виявила підвищений радіаційний фон на уламках російського ударного дрона, яким ворог атакував Чернігівську область у квітні 2026 року.

Під час обстеження знайдених уламків фахівці зафіксували рівень гамма-випромінювання у 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує норму й загрожує здоров’ю людей.

