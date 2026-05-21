"Вперше таке бачив": у Костянтинівці помітили дрон-дракон із термітною сумішшю (відео)

Російські війська використовують безпілотники "Молнія" з термітною сумішшю для випалювання антидронових сіток і позицій.

Під час бойового чергування боєць мобільної вогневої групи бригади "Хижак" на позивний "Джанго" зафіксував такий дрон у повітрі.

"Я спочатку не зрозумів, що це. Думали, фосфор. Горить, тягне за собою шлейф. Вперше таке бачив. Вирішив стріляти", - розповів він.

Боєць відкрив вогонь і спочатку відстрелив підвіс із запалювальною сумішшю, не давши дрону виконати задачу. Після цього добив і сам безпілотник.