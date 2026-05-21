"Впервые такое видел": в Константиновке заметили дрон-дракон с термитовой смесью (видео)

Российские войска используют беспилотники "Молния" с термитной смесью для выжигания антидронових сеток и позиций.

Во время боевого дежурства боец мобильной огневой группы бригады "Хищник" с позывным "Джанго" зафиксировал такой дрон в воздухе.

"Я сначала не понял, что это. Думали, фосфор. Горит, тянет за собой шлейф. Впервые такое видел. Решил стрелять", - рассказал он.

Боец открыл огонь и сначала отстрелил подвес с зажигательной смесью, не дав дрону выполнить задачу. После этого добил и сам беспилотник.