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Вперше у світі: українські військові евакуювали пораненого за допомогою важкого дрона

13:40 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: скриншот відео (92 ОШБр)

Військові Дронових сил Сухопутних військ за участі 92-ї ОШБр евакуювали пораненого піхотинця 30-ї ОМБр з позиції за допомогою важкого гексакоптера. Операцію називають першою у світі повітряною евакуацією з лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 92 ОШБр імені Івана Сірка.

Чому не використали НРК

Піхотинець 30-ї окремої механізованої бригади перебував на позиції та отримав поранення. За повідомленням, через високу активність ворожих дронів і замінованість місцевості евакуювати його за допомогою вже традиційних наземних роботизованих комплексів (НРК) було неможливо.

Тоді фахівці роти безпілотних наземних систем 92-ї ОШБр, як зазначається, взяли на себе відповідальність зробити те, чого ще ніхто не робив, і евакуювати військового повітряним дроном.

Як підготували й провели місію

Для цього використали важкий гексакоптер українського виробника Gurzuf Defence, який компанія надала безкоштовно.

За даними військових, вони спільно з виробником впровадили технічне рішення, завдяки якому важкий бомбер зміг виконати евакуацію, зберігаючи стійкість у повітрі, без перевертання та надмірного розгойдування. Також вони провели попередні випробування на майданчиках, наданих Gurzuf Defence, і разом із суміжними підрозділами спланували місію.

Дроном керував оператор БпЛА 30-ї ОМБр. Операція завершилася успішно: поранений проходить лікування та реабілітацію, його життю вже нічого не загрожує.

У повідомленні зазначається, що евакуація стала можливою завдяки спільній роботі 92-ї ОШБр, 30-ї та 14-ї ОМБр, 10-го армійського корпусу й Gurzuf Defence. Там також заявляють, що ця місія ще раз показала: українські військовослужбовці у взаємодії з українськими виробниками задають світові тренди у веденні війни, а це розширює можливості для збереження життя особового складу та евакуації поранених.

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Дрони також використовують для доставки НРК. За повідомленням Brave1, у вересні бійці батальйону НРК Alter Ego 93-ї окремої механізованої бригади розробили технологію десантування НРК за допомогою дронів. Для цього вони створили власний НРК "Десантник" і рішення для точного скиду з бомбера, а весь шлях від ідеї до бойового застосування зайняв 10 днів.

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