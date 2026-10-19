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Впервые в мире: украинские военные эвакуировали раненого с помощью тяжелого дрона

13:40 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: скриншот видео (92 ОШБр)

Военные Дроновых сил Сухопутных войск с участием 92-й ОШБр эвакуировали раненого пехотинца 30-й ОМБр с позиции с помощью тяжелого гексакоптера. Операцию называют первой в мире воздушной эвакуацией по линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 92 ОШБр имени Ивана Сирко.

Почему не использовали НРК

Пехотинец 30-й отдельной механизированной бригады находился на позиции и получил ранения. По сообщению, из-за высокой активности вражеских дронов и заминированности местности эвакуировать его с помощью уже традиционных наземных роботизированных комплексов (НРК) было невозможно.

Тогда специалисты роты беспилотных наземных систем 92 ОШБр, как отмечается, взяли на себя ответственность сделать то, чего еще никто не делал, и эвакуировать военного воздушным дроном.

Как подготовили и провели миссию

Для этого использовался тяжелый гексакоптер украинского производителя Gurzuf Defence, который компания предоставила бесплатно.

По данным военных, они совместно с производителем внедрили техническое решение, благодаря которому тяжелый бомбер смог выполнить эвакуацию, сохраняя устойчивость в воздухе, без переворачивания и чрезмерной раскачки. Также они провели предварительные испытания на площадках, предоставленных Gurzuf Defence, и вместе со смежными подразделениями спланировали миссию.

Дроном руководил оператор БпЛА 30-й ОМБр. Операция завершилась успешно: раненый проходит лечение и реабилитацию, его жизни уже ничего не угрожает.

В сообщении отмечается, что эвакуация стала возможна благодаря совместной работе 92-й ОШБр, 30-й и 14-й ОМБр, 10-го армейского корпуса и Gurzuf Defence. Там также заявляют, что эта миссия еще раз показала: украинские военнослужащие во взаимодействии с украинскими производителями задают мировые тренды в ведении войны, что расширяет возможности для сохранения жизни личного состава и эвакуации раненых.

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Дроны также используют для доставки НРК. По сообщению Brave1, в сентябре бойцы батальона НРК Alter Ego 93-й отдельной механизированной бригады разработали технологию десантирования НРК с помощью дронов. Для этого они создали свой НРК "Десантник" и решение для точного сброса с бомбера, а весь путь от идеи до боевого применения занял 10 дней.

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