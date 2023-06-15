Вперше за сім років. В Брюсселі проходить засідання міністрів оборони в Комісії Україна-НАТО

"У ці хвилини я маю честь бути присутнім на засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО. Попереднє зібрання в такому форматі відбулося рівно сім років тому в цей день, 15 червня 2016 року. Нам вдалося подолати певні бар'єри й відродити формат", - пише Резніков.

За словами міністра оборони, діалог міністрів країн-НАТО дасть поштовх політичним, військовим та бюрократичним механізмам, які існують в рамках партнерства України та Північноатлантичного Альянсу.

Саміт у Вільнюсі

Саміт НАТО в Вільнюсі запланований на 11-12 липня.

За словами міністра закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" після саміту. Зокрема президент Володимир Зеленський заявив, що нашій країні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які будуть зафіксовані на папері. Таким чином Україна планує отримати гарантії від Північноатлантичного Альянсу до того моменту, поки вона не стане його повноправним членом.

Згідно з даними CNN, президент Сполучених Штатів Джо Байден й його команда наразі перебувають в розпалі переговорів, намагаючись переконати союзників підтримати вступ України до НАТО.