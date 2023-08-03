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Вперше за рік. США та Китай обговорили двосторонні оборонні відносини

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Четвер 03 серпня 2023 07:46
Вперше за рік. США та Китай обговорили двосторонні оборонні відносини Фото: США та Китай обговорили оборонні відносини (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США та Китай вперше за понад рік обговорили двосторонні оборонні відносини на рівні Пентагону та МЗС КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У переговорах, що відбулись у Вашингтоні, взяли участь У переговорах взяли участь помічник міністра оборони США з питань безпеки Індійсько-Тихоокеанського регіону Елі Ратнер і директор Департаменту Північної Америки та Океанії МЗС КНР Ян Тао.

"Помічник держсекретаря Ратнер і директор Ян обговорили оборонні відносини Сполучених Штатів і Китаю, а також питання регіональної безпеки", - розповів представник Пентагону.

На зустрічі було озвучено про готовність США підтримувати відкриті лінії зв’язку між американськими і китайськими військовими.

Відносини США та Китаю

Відносини США та Китаю останнім часом перебували на найнижчому за десятиліття рівні. Нещодавно у ЗМІ навіть з'явилася інформація, що Китай зайнявся моделюванням сценаріїв можливої "тотальної війни" з США.

Однак в червні до Китаю відправився з офіційним візитом держсекретар Ентоні Блінкен, а слідом за ним - міністерка фінансів Джанет Єллен. Американські чиновники назвали такі кроки важливими для встановлення подальшого порозуміння між країнами.

Тим не менш, США продовжує дистанціюватися від КНР. Наприклад, нещодавно ЗМІ повідомляли, що президент Джо Байден планує підписати указ про обмеження критично важливих інвестицій в технології в Китай.

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