ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Впервые через год. США и Китай обсудили двусторонние оборонные отношения

Новина українською →
Четверг 03 августа 2023 07:46
Впервые через год. США и Китай обсудили двусторонние оборонные отношения Фото: США и Китай обсудили оборонные отношения (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

США и Китай впервые за более чем год обсудили двусторонние оборонные отношения на уровне Пентагона и МИД КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В переговорах, состоявшихся в Вашингтоне, приняли участие В переговорах приняли участие помощник министра обороны США по безопасности Индийско-Тихоокеанского региона Эли Ратнер и директор Департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао.

"Помощник госсекретаря Ратнер и директор Ян обсудили оборонные отношения Соединенных Штатов и Китая, а также вопросы региональной безопасности", - рассказал представитель Пентагона.

На встрече было озвучено готовность США поддерживать открытые линии связи между американскими и китайскими военными.

Отношения США и Китая

Отношения США и Китая в последнее время находились на самом низком за десятилетие уровне. Недавно в СМИ даже появилась информация, что Китай занялся моделированием сценариев возможной "тотальной войны" из США.

Однако в июне в Китай отправился с официальным визитом госсекретарь Энтони Блинкен, а вслед за ним – министерша финансов Джанет Йеллен. Американские чиновники назвали такие шаги важными для установления дальнейшего взаимопонимания между странами.

Тем не менее США продолжает дистанцироваться от КНР. К примеру, недавно СМИ сообщали, что президент Джо Байден планирует подписать указ об ограничении критически важных инвестиций в технологии в Китай.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Более 600 оккупантов, 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем. Потери РФ в войне за сутки
Более 600 оккупантов, 35 дронов, 21 ББМ и 26 артсистем. Потери РФ в войне за сутки
DAILY
Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ