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У Китаї моделюють сценарії "тотальної війни" на тлі конфлікту з США, - ЗМІ

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Пекін, Середа 28 червня 2023 13:38
У Китаї моделюють сценарії "тотальної війни" на тлі конфлікту з США, - ЗМІ Фото: у Китаї моделюють сценарії можливої "тотальної війни" (chinamil com cn)
Автор: Наталія Юрченко

Китайські військові моделюють сценарії можливої "тотальної війни". У Пекіні розцінюють ризики військового конфлікту з США на найвищому рівні за останні десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Вчені та військові, які працюють над сценарієм, зазначають, що тотальна війна означає залучення всіх військових і цивільних сил, а також економіки, як це було під час Першої та Другої світових війн.

У своїй останній оцінці китайські військові позначили сценарій світової війни буквою "Z". У розсекречених матеріалах фактично не називають сторони конфлікту. Але серед техніки, яку оцінюють у Китаї як ворожу, був есмінець "Арлі Берк", який належить США та союзникам. Їх позначили "блакитним альянсом".

Інші дані військових сценаріїв, які потрапили у ЗМІ, говорять, що Китай приділяє багато уваги новій зброї свого флоту, оскільки до цього китайські кораблі значно поступалися можливостям американських суден.

Крім того, у Пекіні розмірковують, що у разі війни з США бойові дії варто перенести на території Сполучених Штатів.

Також китайські аналітики оцінюють ризики ядерної війни, яка може призвести до великої кількості жертв та інших наслідків.

"У разі використання ядерної зброї війна також може спричинити довготривалі та згубні наслідки для екосистем, сільського господарства та навколишнього середовища в цілому, що може призвести до нестачі їжі, генетичних мутацій та підвищення рівня раку та інших захворювань", - йдеться у матеріалі.

Конфлікт між США та Китаєм

Нагадаємо, одна з головних причин конфлікту між Китаєм та США - це Тайвань.

Пекін розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під його контролем. Натомість острів вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

США підтримують незалежність Тайваню та надають допомогу. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

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