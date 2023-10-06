UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вперше з початку війни. Генерали Норвегії й РФ зустрілись для обговорення співпраці

Фото: Вперше з початку війни. Генерали Норвегії й Росії зустрілись для обговорення співпраці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вперше з початку повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України, генерали Росії та Норвегії зустрілись в Арктиці для обговорення прикордонної співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як пише видання, в Арктиці, на норвезькому кораблі берегової охорони, зустрілись: 

  • генерал-лейтенант Інгве Одло, начальник норвезького об'єднаного штабу;
  • генерал-лейтенант Станіслав Володимирович Маслов, начальник прикордонного управління ФСБ Росії по Західному арктичному регіону.

"Важливо проводити такі зустрічі, щоб обговорити виклики і узгодити спільні цілі та необхідні заходи щодо прикордонного співробітництва, рятувальної співпраці та управління рибальством. Це може запобігти нещасним випадкам і непорозумінням між Норвегією і Росією", - заявив генерал-лейтенант Одло.

Обидві країни мають спільний кордон в Арктиці. Зазначається, що їхня співпраця базується на двосторонній угоді від 1949 року. 

Наразі інші подробиці їх зустрічі видання не уточнює. 

Допомога від Норвегії

Норвегія є однією з країн, яка регулярно надає нашим воїнам військову допомогу й загалом підтримує Україну у війні проти Росії. Наприклад, нещодавно країна оголосила про поставку близько 50 гусеничних вантажівок NM199, а також поставку кількох систем CORTEX Typhon для захистку країни від безпілотників. 

Також Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії, який було запроваджено у червні. Таким чином вона  підтримала всі пакети обмежень ЄС. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НорвегияРосійська ФедераціяАрктика