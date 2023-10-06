Вперше з початку війни. Генерали Норвегії й РФ зустрілись для обговорення співпраці

Як пише видання, в Арктиці, на норвезькому кораблі берегової охорони, зустрілись:

генерал-лейтенант Інгве Одло, начальник норвезького об'єднаного штабу;

генерал-лейтенант Станіслав Володимирович Маслов, начальник прикордонного управління ФСБ Росії по Західному арктичному регіону.

"Важливо проводити такі зустрічі, щоб обговорити виклики і узгодити спільні цілі та необхідні заходи щодо прикордонного співробітництва, рятувальної співпраці та управління рибальством. Це може запобігти нещасним випадкам і непорозумінням між Норвегією і Росією", - заявив генерал-лейтенант Одло.

Обидві країни мають спільний кордон в Арктиці. Зазначається, що їхня співпраця базується на двосторонній угоді від 1949 року.

Наразі інші подробиці їх зустрічі видання не уточнює.

Допомога від Норвегії

Норвегія є однією з країн, яка регулярно надає нашим воїнам військову допомогу й загалом підтримує Україну у війні проти Росії. Наприклад, нещодавно країна оголосила про поставку близько 50 гусеничних вантажівок NM199, а також поставку кількох систем CORTEX Typhon для захистку країни від безпілотників.

Також Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій Європейського союзу проти Росії, який було запроваджено у червні. Таким чином вона підтримала всі пакети обмежень ЄС.