В первый раз с начала войны. Генералы Норвегии и РФ встретились для обсуждения сотрудничества

Как пишет издание, в Арктике, на норвежском корабле береговой охраны, встретились:

генерал-лейтенант Ингве Одло, начальник норвежского объединенного штаба;

генерал-лейтенант Станислав Владимирович Маслов, начальник пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому региону.

"Важно проводить такие встречи, чтобы обсудить вызовы и согласовать совместные цели и необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовством. Это может предотвратить несчастные случаи и недоразумения между Норвегией и Россией", - заявил генерал-лейтенант Одло.

Обе страны имеют общую границу в Арктике. Отмечается, что их сотрудничество базируется на двустороннем соглашении от 1949 года.

Сейчас другие подробности их встречи издание не уточняет.

Помощь от Норвегии

Норвегия является одной из стран, которая регулярно оказывает нашим воинам военную помощь и поддерживает Украину в войне против России. К примеру, недавно страна объявила о поставке около 50 гусеничных грузовиков NM199, а также поставке нескольких систем CORTEX Typhon для защиты страны от беспилотников.

Также Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций Европейского союза против России, который был введен в июне. Таким образом, она поддержала все пакеты ограничений ЕС.