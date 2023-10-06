В первый раз с начала войны. Генералы Норвегии и РФ встретились для обсуждения сотрудничества

Впервые с начала полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины, генералы России и Норвегии встретились в Арктике для обсуждения приграничного сотрудничества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как пишет издание, в Арктике, на норвежском корабле береговой охраны, встретились:
"Важно проводить такие встречи, чтобы обсудить вызовы и согласовать совместные цели и необходимые меры по пограничному сотрудничеству, спасательному сотрудничеству и управлению рыболовством. Это может предотвратить несчастные случаи и недоразумения между Норвегией и Россией", - заявил генерал-лейтенант Одло.
Обе страны имеют общую границу в Арктике. Отмечается, что их сотрудничество базируется на двустороннем соглашении от 1949 года.
Сейчас другие подробности их встречи издание не уточняет.
Норвегия является одной из стран, которая регулярно оказывает нашим воинам военную помощь и поддерживает Украину в войне против России. К примеру, недавно страна объявила о поставке около 50 гусеничных грузовиков NM199, а также поставке нескольких систем CORTEX Typhon для защиты страны от беспилотников.
Также Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций Европейского союза против России, который был введен в июне. Таким образом, она поддержала все пакеты ограничений ЕС.
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